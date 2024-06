Simmabgabe bei der Stichwahl und der Europawahl in einem Wahllokal in der Landeshauptstadt Thüringen.

Erfurt - Bei der Europawahl am Sonntag in Thüringen hat bislang etwas mehr als jeder dritte Wahlberechtigte seine Stimme abgegeben. Bis 14.00 Uhr lag die Wahlbeteiligung bei rund 34,6 Prozent und damit etwas niedriger als vor fünf Jahren, wie der Landeswahlleiter mitteilte. Bei den Europa- und Kommunalwahlen 2019 waren bis zu diesem Zeitpunkt 36,4 Prozent an den Wahlurnen gewesen. Die Briefwähler sind in diesem Ergebnis noch nicht enthalten.

In Thüringen sind mehr als 1,7 Millionen Menschen dazu aufgerufen, über die künftige Zusammensetzung des Europäischen Parlaments zu entscheiden. Zeitgleich können rund 1,3 Millionen Menschen in Thüringen in Stichwahlen ein Votum für ihren künftigen Landrat oder Oberbürgermeister abgeben. In 15 Kreisen und kreisfreien Städten stimmen sie darüber ab, wer künftig in ihrer Region das Sagen hat. In einigen Kommunen gibt es zudem noch Stichwahlen für Bürgermeisterämter.

Der Landeswahlleiter appellierte an alle Wahlberechtigten, die noch verbleibende Zeit bis zur Schließung der Wahllokale um 18.00 Uhr zu nutzen, um von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Ab 18.00 Uhr beginnen die Wahlvorstände mit der Auszählung der Stimmen zunächst für die Europawahl und dann für die kommunalen Stichwahlen.