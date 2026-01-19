Weniger Boote, aber immer noch reger Betrieb: Warum Saale und Unstrut für Freizeitkapitäne spannend bleiben – und wo die meisten Schleusen genutzt werden.

Naumburg/Magdeburg - In der vergangenen Schleusensaison waren etwas weniger Boote auf Saale und Unstrut unterwegs als in den Vorjahren. Wie der Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) mitteilte, wurden im vergangenen Jahr 12.320 Boote registriert. Im Jahr zuvor waren es etwas mehr als 14.000 Boote und rund 44.500 Menschen. 2022 nutzten nach Angaben des Burgenlandkreises rund 60.000 Menschen die Wasserwege an Saale und Unstrut.

Die meisten Schleusenvorgänge gab es in der vergangenen Schleusensaison nach Angaben des LHW auf der Unstrut von Wendelstein bis Freyburg. Dort wurden 2.438 der 4.068 Schleusengänge verzeichnet. An den Saaleschleusen zwischen Oeblitz und Bad Dürrenberg gab es demnach 1.630 Schleusengänge. Die Schleusensaison lief im vergangenen Jahr von Gründonnerstag bis 31. Oktober.