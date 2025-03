Im Kattwykhafen, links im Bild, liefen am Sonntag Tausende Liter einer Wasser-Öl-Mischung in eine Wasserstraße. (Archivbild)

Hamburg - Das im Osten des Hamburger Hafens ausgelaufene Öl hat vor allem an Land einen Schaden verursacht. „Im Wesentlichen sind das Firmengelände und die Böschung in dem Bereich von dem Schaden betroffen“, sagte ein Sprecher der Hamburger Umweltbehörde auf Nachfrage. Die rund 5.000 Liter einer Wasser-Öl-Mischung waren den Angaben der Feuerwehr zufolge auf dem Gelände eines Recyclinghofes ausgelaufen. Grund dafür war ein Leck an einem Schweröltank.

Das Gelände befindet sich im Kattwykhafen, der sich an einer von der Süderelbe abzweigenden Wasserstraße befindet. Die Wasser-Öl-Mischung hatte die Wasseroberfläche im Uferbereich der Rethe, eines Flussarms der Elbe, verschmutzt. Der Feuerwehr zufolge hatte sich das Gemisch auf einer Fläche von rund 90.000 Quadratmetern ausgebreitet.

Die Einsatzstelle wurde von den Einsatzkräften der Feuerwehr noch am Abend gesichert. Dafür grenzten sie den Bereich um die Austrittsstelle herum mit Ölbindemittel ein und legten sogenannte Festkörperölsperren auf dem Wasser aus. So konnte verhindert werden, dass das Öl noch weiter die Elbe hinab fließen kann.

Auf dem Wasser müsse nun zunächst nichts mehr getan werden, sagte der Behördensprecher weiter. Die Feuerwehr war am Sonntagabend mit mehr als 30 Leuten rund dreieinhalb Stunden im Einsatz.