Erfurt - Mehr als 40 Säcke Mörtel und rund 500 Liter Diesel haben Unbekannte von einer Baustelle im Landkreis Sömmerda gestohlen. Die Beschuldigten hatten sich in der Nacht zum Dienstag Zutritt zu dem Gelände in Vogelsberg verschafft, wie die Polizei am Mittwoch berichtet. Den Kraftstoff zapften sie demnach von einem Bagger und einem Lkw ab. Die Ermittlungen dauern an.