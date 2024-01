Bernburg - Die Proteste der Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung behindern den Verkehr in Sachsen-Anhalt weiter. Wie die Polizei am Dienstagmorgen auf der Plattform X (ehemals Twitter) mitteilte, bewegt sich ein Aufzug mit knapp 150 Fahrzeugen seit 8.30 Uhr durch die Innenstadt von Bernburg (Salzlandkreis). Es komme zu Verkehrsbehinderungen. Bereits am Montag hatten Proteste der Landwirte den Straßenverkehr in ganz Deutschland beeinträchtigt.

Als Reaktion auf Bauernproteste hatte die Bundesregierung am Donnerstag angekündigt, einen Teil der geplanten Subventionskürzungen zurückzunehmen. Die Ampel-Koalition will auf die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft verzichten. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel soll gestreckt und in mehreren Schritten in den kommenden Jahren vollzogen werden. Der Deutsche Bauernverband hält die Maßnahmen aber für unzureichend. Auch die Kürzungen beim Agrardiesel müssten vom Tisch.