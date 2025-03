In einer Wohnung im Landkreis Zwickau brennt Essen an. Es entwickelt sich viel Rauch. Für die 89 Jahre alte Bewohnerin kommt die Hilfe der Feuerwehr zu spät.

Essen auf Herd angebrannt - Rentnerin stirbt in Wohnung

Nachdem sich in ihrer Wohnung starker Rauch entwickelte, starb eine Seniorin an den Folgen. (Symbolbild)

Langenbernsdorf - Eine Rentnerin ist im Landkreis Zwickau gestorben, nachdem angebranntes Essen in ihrer Wohnung zu einer starken Rauchentwicklung geführt hat. Die Feuerwehr habe die 89-Jährige am Dienstagnachmittag zwar noch aus den verqualmten Räumen in Langenbernsdorf bergen können, teilte die Polizei mit. Jedoch sei die Hilfe für sie zu spät gekommen. Die Frau starb noch vor Ort.

Das angebrannte Essen habe die Küche stark verrußt. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Der Sachschaden könne noch nicht beziffert werden.