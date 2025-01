Auch zum Ende der Woche versteckt sich die Sonne größtenteils. Lediglich am Freitag könnte sie sich vereinzelt zeigen. Nachts sinken die Temperaturen unter den Gefrierpunkt.

Es bleibt ungemütlich in Berlin und Brandenburg

Das Wetter bleibt weiterhin eher ungemütlich in Berlin und Brandenburg. (Symbolbild)

Berlin - Auf einen bewölkten Himmel und eher milde Temperaturen können sich die Menschen in Berlin und Brandenburg heute einstellen. Mit vereinzeltem Sprühregen kann es an einigen Orten ungemütlich werden, nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt es in den meisten Regionen allerdings trocken. Die Höchsttemperatur liege bei bis zu fünf Grad und es wehe ein schwacher Wind.

Gegen Nachmittag und Abend werde sich der Himmel jedoch insbesondere in Süd- und Westbrandenburg etwas lichten. In der Nacht zum Freitag würden die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad fallen und mit Nebel oder Hochnebel sei zu rechnen, hieß es weiter. Auch teils Frost und Glätte seien zu erwarten.

Am Freitag rechnet der DWD mit ähnlichen Wetterbedingungen: Bei bis zu fünf Grad bleibe es zunächst weiter bedeckt - gegen Mittag können sich die Menschen jedoch zunehmend über Aufheiterungen am Himmel freuen. Den Tag über soll es den Angaben zufolge niederschlagfrei bleiben. In der Nacht sinken die Temperaturen auf bis zu minus vier Grad.