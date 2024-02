Magdeburg - Die Menschen in Sachsen-Anhalt sollten ihre Regenschirme parat haben: Denn das Wetter bleibt in den kommenden Tagen regnerisch und bewölkt. Im Harz und südlich davon fallen am Sonntagmorgen gelegentlich Schauer, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag mitteilte. In der Altmark lockert es immer wieder auf und bleibt trocken. Am Nachmittag breitet sich von Südwesten aus Regen aus, der abends auch die Altmark erreicht. Es kann windig werden, auf dem Brocken kündigt der Wetterdienst Orkan an. Die Temperaturen erreichen neun bis elf, im Harz fünf bis neun Grad.

In der Nacht zu Montag bleibt es bewölkt und regnerisch. Es kühlt ab auf acht bis sechs, im Harz sieben bis vier Grad. Der Regen bleibt am Montag zunächst bestehen, gegen Nachmittag zieht er sich zurück und im Südwesten lockert es ein wenig auf. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei zehn bis zwölf, im Harz bei drei bis neun Grad.

In der Nacht zu Dienstag regnet es in der Altmark ein wenig und es wird wechselnd bewölkt. Die Temperaturen sinken auf acht bis fünf, im Harz fünf bis ein Grad. Am Dienstag regnet es vor allem in der Nordhälfte, ansonsten nur gelegentlich. Die Temperaturen liegen bei zehn bis zwölf, im Harz vier bis neun Grad.