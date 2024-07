Bad Blankenburg - Der FC Erzgebirge Aue hat in seinem zweiten Testspiel der Saisonvorbereitung eine herbe Niederlage einstecken müssen. Im Trainingslager in Bad Blankenburg unterlag der Fußball-Drittligist dem Regionalligisten ZFC Meuselwitz mit 0:4 (0:2).

In der 35. Minute schoss Florian Hansch den Regionalligisten aus Meuselwitz in Führung und erhöhte fünf Minuten später nach einer Ecke zum 2:0 Pausenstand. Veilchen-Trainer Pavel Dotchev reagierte auf diesen Rückstand mit fünf Wechseln nach der Pause. Diese brachten jedoch nicht die gewünschte Veränderung und Meuselwitz erhöhte in Person von Lirim Hoxha (52.) zum 3:0 und kurz vor Schluss auf 4:0 durch Luca Bürger (75.) woraufhin Max Uhlig Tim Kips im FCE-Tor ablöste. Es blieb bei einer 0:4-Niederlage für die favorisierte Mannschaft aus Aue.

Am kommenden Freitag spielt Aue beim Regionalligisten VFC Plauen.