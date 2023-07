Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat zwei weitere Testspiele terminiert. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev empfängt im Rahmen der offiziellen Saisoneröffnung am Samstag, dem 15. Juli 2023 (14.00 Uhr) den polnischen Erstligisten Slask Wroclaw. Zum Abschluss der Vorbereitung sind die Veilchen am 29. Juli beim 1. FC Köln zu Gast. Die genaue Uhrzeit wird noch bekannt gegeben. Das teilte der Verein am Dienstag mit.

Der FCE hat bereits Testspiele gegen die Kreisligisten BC Erlbach 1919 (10:1) und SV Fortschritt Lunzenau e.V. (20:0) bestritten. Der nächste Test ist bei Regionalliga-Vertreter 1. FC Lok Leipzig am Freitag (19.00 Uhr). Vom 16. bis zum 21. Juli befindet sich das Team im Trainingslager in Bad Blankenburg. Zudem ist bereits das Duell bei Regionalligist BSG Chemie Leipzig am 22. Juli (15.00 Uhr) terminiert. Bis zum ersten Spieltag der 3. Liga am 4. bis 6. August soll ein weiteres Testspiel stattfinden.