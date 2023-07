Aue - Der FC Erzgebirge Aue startet mit einem Heimspiel in die neue Saison der 3. Fußball-Liga. Das Team von Trainer Pavel Dotchev empfängt zwischen dem 4. und 6. August den FC Ingolstadt zum Spieljahres-Start im Erzgebirgsstadion. Eine Woche später spielen die Veilchen bei Rot-Weiss Essen ihre erste Auswärtspartie. Das Sachsen-Duell mit Dynamo Dresden ist für den 7. Spieltag (22. bis 24. September) in der Landeshauptstadt angesetzt. Bereits eine Woche zuvor (15. bis 17. September) gastiert der Hallesche FC zum Ost-Duell im Erzgebirge.

Die Hinrunde endet für die Auer in der Zeit vom 15. bis 17. Dezember mit der Auswärtspartie beim SV Waldhof Mannheim. Der Rückrunden-Auftakt ist für den 19. und 20. Dezember in Ingolstadt geplant.

Der Regelspieltag beinhaltet gemäß dem neuen Medienrechte-Vertrag kein Montagsspiel mehr. Nach der Partie am Freitagabend ab 19.00 Uhr finden weiterhin sechs Spiele samstags statt. Fünf davon werden wie gewohnt um 14.00 Uhr angepfiffen, ein weiteres Spiel folgt um 16.30 Uhr. Komplettiert wird jeder Wochenendspieltag mit drei Partien am Sonntag. Diese sind für 13.30, 16.30 und 19.30 Uhr angesetzt. An Wochenspieltagen werden dienstags und mittwochs jeweils fünf Spiele ab 19.00 Uhr ausgetragen.