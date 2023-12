Ingolstadt - Der FC Erzgebirge Aue ist das vierte Spiel in Serie ohne Sieg geblieben. Der Fußball-Drittligist trennte sich auswärts vom FC Ingolstadt 1:1 (0:1). Im Audi-Sportpark trafen Niko Vukancic (41., Eigentor) und Marcel Bär (74.).

Die erste Halbzeit verlief weitestgehend ohne Chancen. Erst nach einem Fehlpass von Marco Schikora an der Mittellinie starteten die Schanzer den ersten Konter, der Torschuss von Pascal Testroet prallte am Oberkörper vom Auer Niko Vukancic ab und landete zum 1:0 im Tor. Mit dem 1:0 für Ingolstadt ging es wenig später in die Pause.

Die zweite Hälfte begann offensiv stärker. Schon in der 46. Minute versuchte es Marvin Stefaniak aus der Distanz, platzierte den Schuss jedoch zu mittig. Das Spiel blieb ohne große Chancen auf beiden Seiten, bis Marcel Bär in der 74. Minute ausgleichen konnten. Nach einer Ecke von Stefaniak nickte Bär den Ball in die kurze Ecke zum 1:1. Die Schlussphase war danach umkämpft. Kurz vor Schluss schafften es die Gastgeber aus Ingolstadt nochmal gefährlich vor das Auer Tor, schafften es jedoch nicht an Aue-Keeper Martin Männel vorbei. Es blieb bei der Punkte-Teilung.

Aue steht somit nach dem letzten Spieltag vor der Winterpause vorerst auf Platz elf, kann aber noch auf den 14. Platz abrutschen, da einige Partien erst am Mittwoch ausgetragen werden.