Der FC Erzgebirge Aue bleibt das dritte Spiel in Serie ungeschlagen und wahrt die Chance auf den Aufstiegs-Relegationsplatz.

Aue - Der FC Erzgebirge Aue ist das dritte Spiel in Serie ungeschlagen geblieben und hat sich zwischenzeitlich Tabellenplatz sechs in Liga drei gesichert. Gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg gewann der Fußball-Drittligist mit 2:1 (0:0) im Erzgebirgsstadion. Es trafen Kilian Jakob (63. Minute) und Marvin Stefaniak (85.) für die Veilchen und Johan Manzambi (82.) für die Breisgauer. In der 51. Minute musste Hamadi Al Gaddioui nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen.

In der 22. Minute hätte es die sichere Führung für Aue geben müssen, doch Steffen Meuer verfehlte nach einem Latten-Abpraller das leere Tor. Beide Mannschaften hatten in der ersten Hälfte fein heraus gespielte Chancen, konnte sie jedoch nicht nutzen. Auch wenn Aue die etwas stärkere Mannschaft war, merkte man nicht, dass der SCF auf dem letzten Tabellenplatz steht.

Nach der Gelb-Roten Karte wegen Meckerns von Al Gaddioui hatte Aue zahlreiche Chancen und konnte diese schließlich in der 63. Minute nutzen. Jakob traf nach einem Traumschuss aus dem Rückraum zum 1:0. Nach einem Freistoß von Ryan Johansson schafften es die in Unterzahl spielenden Gäste tatsächlich, auszugleichen. Manzambi traf per Kopf zum 1:1. Die Veilchen ließen sich nicht schocken und es dauerte nur wenige Minuten, bis Stefaniak den Siegtreffer für die Veilchen markierte.