Aue - Der FC Erzgebirge Aue hat einen großen Schritt zum vorzeitigen Klassenerhalt verpasst. Gegen Tabellennachbar SC Verl verlor das Team von Pavel Dotchev am Samstag in der 3. Fußball-Liga mit 2:3 (0:1). Die Gäste gingen dank Nicolas Sessa (20./46. Minute) in Führung. Zwar konnte Anthony Barylla (50.) verkürzen, doch der Verler Eduard Probst (71.) stellte den alten Abstand wieder her. Der erneute Anschlusstreffer von Borys Tashchy (83.) per Handelfmeter kam zu spät. Damit kassierte Aue nach der 2:5-Niederlage in Halle die zweite Niederlage hintereinander, hat aber mit 39 Zählern noch acht Punkte Vorsprung auf die Abstiegsplätze.

Dotchev stellte nach der Niederlage im Ost-Derby in Halle auf vier Positionen um. Dennoch begann Aue schwach, Verl übernahm sofort die Spielkontrolle. Martin Männel (2.) verhinderte dabei den frühzeitigen Rückstand der Gastgeber. Jesse Tugbenyo wurde steil geschickt und tauchte direkt vor dem Auer Keeper auf, der das Duell für sich entscheiden konnte. Dann entschärfte Männel erneute eine Tugbenyo-Chance (5.) und parierte stark gegen Sessa (18.).

Dann bezwang Sessa den starken Männel nach guter Ballannahme und traf zur Führung (20.). Die Auer Hintermannschaft zeigte sich zu anfällig. Als Männel eine Anspielstation fehlte, spielte er einen Pass direkt in die Füße von Sessa (46.), der aus 18 Metern zum 2:0 traf. Zwar verkürzte Barylla (50.), der den Ball direkt aus dem vollen Lauf nahm, doch Verl agierte cleverer. Probst (71.) legte erneut vor, Aue kam nur per Strafstoß dank Tashchy (83.) zum Anschlusstreffer.