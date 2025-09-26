Es läuft nicht rund beim FC Erzgebirge. Und es fehlen erfahrene Leute. Darauf hat der Verein jetzt reagiert.

Aue - Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue will mit dem bundesligaerfahrenen Jamilu Collins endlich aus dem Tabellenkeller heraus. Die Veilchen verpflichteten den 31-Jährigen. Er stand zuletzt beim walisischen Club Cardiff City unter Vertrag. In seiner Vita stehen 270 Spiele im Profifußball, darunter 30 Bundesliga- und 78 Zweitliga-Partien für den SC Paderborn.

Der gebürtige Nigerianer soll als Linksverteidiger die Deckung des FC Erzgebirge stabilisieren. Dort fehlt es seit der Verletzung von Moritz Seiffert an Qualität. An nächster Woche sollen die letzten notwendigen Unterschriften eintreffen, so dass Collins dann spielberechtigt ist.