In Aue liegt ein Hauch von Champions League in der Luft. Im Nachholspiel des Europapokals der Landesmeister von 1960 gewinnen die Veilchen deutlich gegen das Team aus Nordirland.

Aue - Fußball-Drittligist Erzgebirge Aue hat das „internationale Nachholspiel im Europapokal der Landesmeister“ von 1960 gewonnen. 64 Jahre nach dem eigentlich angesetzten Termin, der aus politischen Gründen ausfiel, konnten die Veilchen im Lößnitztal gegen den nordirischen Glenavon FC die inoffizielle Nachholpartie mit 5:0 (3:0) für sich entscheiden.

Nach der Champions-League-Hymne und einem gemeinsamen Gruppenbild gingen die Veilchen vor 4842 Zuschauern bereits nach einer Viertelstunde in Führung. Marcel Bär (15.) und Marvin Stefaniak per Elfmeter (17.) erwirkten früh das 2:0. In der 33. Minute legte Neuzugang Mika Clausen zum 3:0 nach.

Nach der Pause traf Boris Tashchy (47.) zum 4:0, William Kallenbach (86.) erzielte kurz vor Schluss das 5:0. Auch die Nordiren hatten durchaus Chancen, waren den Veilchen jedoch deutlich unterlegen. Das Rückspiel wird in einem Jahr in Nordirland ausgetragen. Das nächste Testspiel für Aue findet am 9. Juli im Trainingslager in Bad Blankenburg gegen Regionalligist ZFC Meuselwitz statt.