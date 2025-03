Wiesbaden - Der FC Erzgebirge Aue hat den nächsten Sieg eingefahren und damit seine Position im Mittelfeld der 3. Fußball-Liga gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel gewann das Duell mit dem direkten Tabellennachbarn Wehen Wiesbaden mit 2:0 (1:0) und feierte den ersten Auswärtssieg seit Dezember.

Mika Clausen (43. Minute) brachte die Gäste, die in der Tabelle trotzdem noch hinter den punktgleichen Hessen liegen, in Führung. Marvin Stefaniak (62.) legte nach.

Wiesbaden fordert Handelfmeter

In einer insgesamt schwachen und höhepunktarmen ersten Halbzeit mangelte es beiden Teams in der Offensive an Präzision und Kreativität. Marcel Bärs sehenswerter Heber in den Lauf von Clausen sorgte schließlich für die Auer Führung. Noch vor der Pause hätte der Torschütze erhöhen können, schob den Ball jedoch am Pfosten vorbei.

Die Hausherren aus Wiesbaden starteten besser in die zweite Hälfte. Erst lenkte Aue-Keeper Martin Männel einen Schuss von Fatih Kaya gerade noch so über die Latte. Dann hatten die Sachsen Glück, dass kein Elfmeter gegen sie gepfiffen wurde, nachdem Stefaniak aus kurzer Distanz an der Hand getroffen worden war.

Der 30-Jährige ließ sich durch den Wirbel nicht beirren und sorgte wenig später für die Entscheidung. Erneut protestierten die Hausherren, weil Stefaniak aus abseitsverdächtiger Position gestartet war.