Noch nie hat RB Leipzig in Frankfurt gewonnen. Das soll sich am Samstag ändern. Die Formkurve spricht allerdings nicht dafür.

„Erwachsen auftreten“: Leipzig will ersten Sieg in Frankfurt

Leipzig - RB Leipzig möchte sich anständig aus der Bundesliga-Saison verabschieden und endlich einen Sieg bei Eintracht Frankfurt feiern. Die Sachsen treten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei den Hessen an, die noch einen Punkt zur Absicherung des sechsten Platzes benötigen. „Ich verlange einfach, dass wir da morgen auch erwachsen auftreten. Ohne dass ich, wenn ich ehrlich bin, die Garantie dafür geben kann“, sagte Trainer Rose. „Wir haben es in den letzten zwei Spielen gesehen. Da hat uns dann auch schon ein bisschen was gefehlt.“ Bei Hoffenheim und gegen Bremen hatte RB nur unentschieden gespielt, zuvor war bereits die Qualifikation zur Champions League sicher.