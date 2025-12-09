Ein Erstklässler gerät im Saalekreis unter einen Schulbus und wird schwer verletzt. Die übrigen Kinder werden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

Petersberg - Ein Erstklässler ist in Petersberg im Saalekreis unter die Räder eines Schulbusses geraten und dabei schwer verletzt worden. Polizeiangaben zufolge herrschte am Dienstagmorgen Gedränge an der Haltestelle, wodurch ein Siebenjähriger vom Bordstein rutschte.

Das Kind geriet mit den Beinen unter die Räder des einfahrenden Busses und wurde am Bein schwer verletzt. Der Junge wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Kinder wurden mit einem Ersatzbus zur Schule gebracht und von einem Kriseninterventionsteam betreut.