Göttingen - Ersthelfer haben zwei Verletzte nach einem Unfall in Göttingen aus einem brennenden Wagen gezogen. Das Auto war am Freitag von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Das Fahrzeug fing Feuer - die Ersthelfer kümmerten sich um die Insassen, bis die Rettungskräfte eintrafen. Fahrer und Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die Staatsanwaltschaft schaltete einen Gutachter ein und beschlagnahmte den Unfallwagen, um die Unfallursache zu klären.