Erstes Training: Bochum-Coach Feldhoff kündigt Änderungen an

Ansprache ans Team: Markus Feldhoff will den VfL Bochum aus der Krise führen.

Bochum - Bochums Interimstrainer Markus Feldhoff hat vor dem Spiel gegen den FC Bayern München Veränderungen angekündigt. „Es geht einfach darum, Sachen anders zu machen“, sagte der 50-Jährige nach seinem ersten Training in seiner neuen Funktion als Coach des Fußball-Bundesligisten. „Da geht’s nicht darum, es besser zu machen oder schlechter zu machen, sondern einfach anders, um einen anderen Zugang zu kriegen - dass die Spieler mit einem anderen Mindset auf den Platz gehen und über Erfolgserlebnisse wieder ein bisschen stabiler werden als zuletzt.“

Feldhoff betreut die Bochumer Mannschaft gemeinsam mit Murat Ural mindestens im kommenden Spiel gegen den deutschen Rekord-Fußballmeister. „Jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir den Übergang gewährleisten müssen, bis dann wahrscheinlich jemand neu kommt“, sagte Feldhoff. „Dafür sind wir auch da, die Mannschaft so zu unterstützen, dass sie weiß, wie sie am Wochenende spielen soll.“ Zu seinen Maßnahmen gehören unter anderem einige Einzelgespräche.

Angst vor den Bayern hat der frühere Bundesliga-Stürmer nicht. Er wolle wieder Freude und Begeisterung in die Mannschaft bringen. „Das ist eines der großen Spiele, so müssen wir es auch angehen – einfach schön“, sagte Feldhoff. Bochum ist Tabellenletzter und hatte sich am Sonntag von Trainer Peter Zeidler getrennt.