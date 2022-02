Erstes Model mit Down-Syndrom bei Victoria's Secret

Wovon viele Models träumen ist für Sofía Jirau wahr geworden. Sie hat das Down-Syndrom und hat es in die Elite der Modewelt geschafft.

Magdeburg/DUR/it - Mit Mitte 20 hat Sofía Jirau es an die Spitze der Modewelt geschafft. In ihrer Heimat Puerto Rico ist sie bereits bekannt. Mehr als 260.000 User folgen ihr bereits auf Instagram. "Früher habe ich davon geträumt – dann habe ich dafür gearbeitet und heute ist mein Traum wahr geworden", schreibt das Model auf Instagram.

Für Victoria's Secret präsentiert sie die neue "Love Cloud" Kollektion - ein "Engel" der bekannten Unterwäschemarke zu werden, ist gewissermaßen der "Ritterschlag" für Models.

Unter den ausgewählten Models ist aber nicht nur Sofía Jirau außergewöhnlich. Das Modelabel scheint mit dem neuen „Victoria’s Secret“-Kreativdirektors Raúl Martinez, der für die Kollektion verantwortlich ist, neue Wege zu gehen.

Neben dem Model mit Down-Syndrom, präsentiert auch das Transgender-Model Valentina Sampaio die Markenunterwäsche. Der Kreativdirektor hat sich von früheren Standards wie Größe, Alter oder Konfektionsgröße losgelöst. In der Kampagne sind junge wie ältere, schmale wie kurvige und kleine und große Frauen vertreten. Raúl Martinez wolle die Art und Weise, wie sich die Marke an Frauen wendet, überdenken, heißt es in der "Vogue".

Bei dem Modelabel steht in der neuen Kollektion "Love Cloud" vor allem Diversität im Vordergrund. Foto: Victoria's Secret

Das Modelabel hat bereits vielen Models zum Welterfolg verholfen. So durften bereits Heidi Klum, Gisele Bündchen und Adriana Lima für Victoria's Secret laufen. Und nun schwebt auch das erste Model mit Down-Syndrom mit überdimensionalen Flügeln als Engel über den Laufsteg.