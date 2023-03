Ballenstedt - Der Landkreis Harz in Sachsen-Anhalt hat seit Donnerstag ein eigens zur Brandbekämpfung stationiertes Löschflugzeug. Das Flugzeug sei am Nachmittag aus Polen gekommen und das „erste in Deutschland stationierte Löschflugzeug“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Donnerstag. Die Maschine mache eine zeitnahe und schnellere Bekämpfung von Bränden in der Region möglich, hieß es von der Kreisverwaltung.

De Landkreis an der Grenze zu Niedersachsen hatte mit einem polnischen Unternehmen nach eigenen Angaben einen Dienstleistungsvertrag vereinbart. Das Unternehmen stelle auch die Piloten, die im Brandfall das Flugzeug steuerten. Nach Angaben des Landkreises fallen für die Jahre 2023 und 2024 Kosten von insgesamt 300 000 Euro an. Das Flugzeug sollte erst in den kommenden Tagen einsatzbereit sein. Es bedürfe noch einer Einweisung der Freiwilligen Feuerwehren, so der Sprecher des Kreises.