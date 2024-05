Es geht los. In 18 Tagen eröffnet die Fußball-Nationalmannschaft die Heim-EM gegen Schottland. Die Vorbereitung beginnt in Thüringen mit den DFB-Stars zum Anfassen. Einer fällt kurzfristig aus.

Jena/Blankenhain - 18 Tage vor dem EM-Eröffnungsspiel gegen Schottland startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Montag (16.30 Uhr) in Jena mit einem öffentlichen Training in die Vorbereitung auf das Heim-Turnier. Die 15.000 Gratis-Tickets für den Auftritt der DFB-Auswahl um Bayern-Jungstar Jamal Musiala im Stadion des Regionalligisten FC Carl Zeiss waren schnell vergriffen. Kurzfristig fehlen wird im deutschen Kader allerdings Torwart Manuel Neuer. Er fällt wegen eines Magen-Darm-Infekts vorerst aus.

„Wir wollen in der Vorbereitung weiter wachsen“, sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann zur ersten Trainingsetappe in Thüringen. In Blankenhain wohnt und trainiert das DFB-Team, ehe es am kommenden Freitag ins EM-Quartier nach Franken geht. Der Kader ist in der ersten Vorbereitungsphase noch nicht komplett. So fehlen die Dortmunder Niclas Füllkrug und Nico Schlotterbeck sowie Toni Kroos und Antonio Rüdiger von Real Madrid. Sie stehen sich mit ihren Clubs am Samstag in London im Finale der Champions League gegenüber und stoßen erst im Anschluss zum DFB-Tross.

Vor dem EM-Ernstfall am 14. Juni in München gegen Schottland stehen auch noch zwei Testspiele im Vorbereitungsprogramm: am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland. Weitere Gruppengegner neben Schottland sind Ungarn und die Schweiz. Nagelsmann hat bei der Heim-EM bis zum Finale am 14. Juli viel vor. Er will mit dem Nationalteam „die Fans begeistern“ und möglichst „das Ding gewinnen“.