Erstes Drittliga-Spiel: Oldenburg hofft auf 10.000 Fans

Oldenburg - Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg freut sich auf das erste Saisonspiel am Samstag gegen den Nordwest-Rivalen SV Meppen. „Ein so attraktives Heimspiel zum Start ist super. Wenn 12.000 Fans gegen Dynamo Berlin da waren, sollte es gegen Meppen schon fünfstellig sein. Das haben wir uns verdient“, sagte VfB-Trainer Dario Fossi in einem Interview der Oldenburger „Nordwest-Zeitung“.

Durch den Erfolg in zwei Relegationsspielen gegen den BFC Dynamo kehrte der frühere Zweitligist in diesem Sommer zum ersten Mal nach 25 Jahren wieder in den Profifußball zurück. Vor dem ersten Saisonspiel gegen Meppen (14.00 Uhr/NDR und MagentaSport) haben sich die Oldenburger unter anderem mit den drittliga-erfahrenen Sebastian Mielitz (FC Helsingör), Kebba Badjie (Werder Bremen), Oliver Steurer (MSV Duisburg) und Manfred Starke (FSV Zwickau verstärkt).

„Ich halte davon nichts, sich Spielern aufzudrängen, sondern setze auf eine klare Kommunikation und sage ihnen: Hör zu, wir wollen dich, wir finden dich gut, aber wir werden dich jetzt nicht sechsmal anrufen“, sagte Fossi über seine Strategie. „Wenn er am Ende des ersten oder zweiten Gespräches nicht überzeugt ist, dann fehlt etwas. Wenn ich zu viel um ihn kämpfen muss, dann ist er nicht überzeugt genug.“ Der Spieler müsse „Lust haben, das VfB-Trikot zu tragen“.