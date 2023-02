Berlin - Mit der Vernehmung eines schwer verletzten Lehrers aus Hessen soll am Freitag (9.15 Uhr) der Prozess zur Todesfahrt am Berliner Ku'damm fortgesetzt werden. Der Pädagoge war im vergangenen Sommer mit einer Schulklasse aus dem nordhessischen Bad Arolsen in der Hauptstadt zu Besuch. In die Gruppe war der Autofahrer zuerst hineingefahren. Die 51 Jahre alte Lehrerin starb noch am Tatort, der Lehrer sowie elf Schülerinnen und Schüler wurden verletzt, manche lebensgefährlich. Angeklagt ist in dem Prozess ein 29-Jähriger. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord und versuchten Mord sowie gefährliche Körperverletzung vor.

Der Mann soll am 8. Juni 2022 mit einem Auto auf dem Kurfürstendamm (Ku'damm) und der Tauentzienstraße mit Absicht in Fußgängergruppen gefahren sein. Ihm sei dabei bewusst gewesen, dass es Todesopfer geben könnte. Das habe er billigend in Kauf genommen, so der Vorwurf. Der deutsche Beschuldigte, der in Armenien geboren wurde, ist seit der Todesfahrt in einem Krankenhaus des Maßregelvollzugs untergebracht.

In einem sogenannten Sicherungsverfahren strebt die Berliner Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Ohne Behandlung ist aus Sicht der Behörde zu befürchten, dass der Beschuldigte weitere gefährliche Taten begeht. Bislang hat das Gericht insgesamt zwölf Verhandlungstage geplant. Das Urteil könnte demnach am 21. April gesprochen werden.