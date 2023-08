Magdeburg - Es ist wieder frühes Aufstehen angesagt, Hausaufgaben und Pauken für gute Noten, aber auch das Wiedersehen mit Freunden: In Sachsen-Anhalt beginnt an diesem Donnerstag das neue Schuljahr. Laut dem Bildungsministerin lernen an den allgemeinbildenden Schulen nun rund 213.000 Schülerinnen und Schüler, knapp 21.000 von ihnen werden am Wochenende eingeschult. Bildungsministerin Eva Feußner und ihr Staatssekretär Jürgen Böhm statten jeweils einer Magdeburger Schule einen Besuch ab.

In vielen Schulen sind die Ferien für Investitionen genutzt worden. In Magdeburg etwa sind Maler- und Bodenbelagsarbeiten sowie umfangreiche Brandschutzmaßnahmen durchgeführt worden, wie Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos) mitteilte. In die Instandhaltung und Sanierung der kommunalen Schulen habe die Landeshauptstadt jüngst insgesamt rund 2,5 Millionen Euro investiert. Zudem sei die Digitalisierung der Schulen vom Anschluss ans Glasfasernetz über die Ausstattung mit WLAN, elektronischen Tafeln, Laptops und Tablets deutlich vorangekommen und solle weiter vorangetrieben werden.