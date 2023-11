Braunlage - Zum ersten Mal in diesem Winter ist der niedersächsische Harz mit einer dünnen Schneeschicht bedeckt worden. Auf Bildern war Freitagmorgen zu sehen, wie die Skipisten auf dem höchsten Berg des Bundeslandes, dem Wurmberg, von Schnee überzogen waren. Laut dem Deutschen Wetterdienst sollte der Schneefall im Tagesverlauf zunehmen.

In der Nacht zu Samstag sollte der Niederschlag auch im Binnenland zunehmend als Schnee vom Himmel fallen. Für den Harz sagte der Wetterdienst Temperaturen von bis zu minus fünf Grad voraus. Auch am Wochenende soll es demnach weiter Schnee geben. Bereits am Donnerstag sprach ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes von einem ersten winterlichen Intermezzo. Auch in anderen Mittelgebirgen wie dem Sauerland fiel Schnee.