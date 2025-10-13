Zu Beginn der Woche bleibt das Wetter herbstlich: Starke Bewölkung und Nebel sorgen tagsüber für trübes Wetter, nachts kühlt es deutlich ab.

In Berlin und Brandenburg wird es zum Anfang der Woche nachts deutlich kälter. (Archivbild)

Berlin/Potsdam - In Berlin und Brandenburg kühlt es zu Beginn der Woche nachts deutlich ab. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zeigt sich der Montag zunächst stark bewölkt und neblig. Im Laufe des Tages lockert die Bewölkung auf, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 und 16 Grad.

In der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen dann auf 1 bis 6 Grad. Vereinzelt ist sogar leichter Frost möglich. Am Dienstag bleibt es bedeckt. Die Höchstwerte liegen bei 13 bis 15 Grad.