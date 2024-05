Seelow - Als erster Landkreis in Brandenburg teilt Märkisch-Oderland an diesem Montag seine neuen Bezahlkarten für Flüchtlinge aus. Der Kreis ging das Projekt im Alleingang an. Er wollte nicht auf ein bundes- und landesweites Verfahren zur Ausgabe der Bezahlkarten warten. Damit erhalten die Asylbewerber in Märkisch-Oderland staatliche Leistungen zum Lebensunterhalt nicht mehr als Scheck, sondern als Guthaben auf der Karte.

Mit der Karte soll unter anderem verhindert werden, dass Migranten Geld an Schlepper oder Familie und Freunde im Ausland überweisen. Über die bundesweit einsetzbare Chipkarte sind auch Bargeldauszahlungen von höchstens 50 Euro pro Kopf als Taschengeld möglich.

Auch die anderen Landkreise in Brandenburg wollen das System einer Bezahlkarte einführen. Die Landesregierung stimmt sich darüber ab. Die Höhe des Taschengelds beziehungsweise der maximalen Bargeldabhebung sorgte in der rot-schwarz-grünen Koalition aber für Querelen.