Walsrode - Überraschung im Weltvogelpark Walsrode: Die Faultiere Elisa und Bilbo sind unverhofft Eltern geworden. Nach etwa elfmonatiger Tragezeit brachte das Weibchen ein Jungtier zur Welt, wie der Park mitteilte.

Die Geburt finde bei Faultieren in den Bäumen statt. Das Baby sei 300 bis 400 Gramm schwer, habe schon Fell und ein entwickeltes Gebiss. Nach der Geburt krabbelte das Neugeborene sofort auf den Bauch der Mutter und krallte sich im Fell fest, wo es nun die nächsten Monate verbringen werde. Für den Park ist es die erste Geburt eines Faultiers.

Bilbo kam im April 2021 aus dem Zoo Faunia in Madrid nach Walsrode. Vogelpark-Geschäftsführer Javier Gimeno Martinez arbeitete bei Bilbos Geburt selbst noch in Madrid. 2022 gesellte sich Elisa aus dem Zoo Halle zu Bilbo. Anfangs schien das Interesse der beiden aneinander gering zu sein, hieß es aus dem Park. Im Laufe des vergangenen Jahres hätten sie sich jedoch angefreundet. Bis zur Geburt ahnte allerdings niemand etwas davon, dass das Weibchen trächtig war.

Faultiere verbringen den Großteil ihres Lebens in den Bäumen, sie leben vor allem im Regenwald in Mittel- und Südamerika. Ihr langsamer Stoffwechsel und ihre geringen Bewegungsaktivitäten sind an das Leben in den Wipfeln angepasst, sie schlafen oft 15 Stunden am Tag.