Seligenthal - Der erste deutsche Skilanglauf-Weltmeister Gerhard Grimmer ist tot. Der Thüringer Doppel-Weltmeister starb am vergangenen Montag nach schwerer Krankheit im Alter von 80 Jahren, wie die Deutsche Presse-Agentur von der Familie erfuhr. An diesem Freitag können die Langlauf-Fans Abschied von Grimmer bei der Trauerfeier in der Kirche seiner Heimatgemeinde Seligenthal nehmen.

Der aus dem Sudetenland stammende Grimmer war der erste deutsche Skilanglauf-Weltmeister. 1974 gewann er bei der nordischen Ski-WM im schwedischen Falun über die Distanz von 50 Kilometer. Dann legte er mit Gold in der Staffel über 4x10 Kilometer und mit Silber über die 15 Kilometer nach. Grimmer holte 17 DDR-Meistertitel und nahm von 1968 in Grenoble über 1972 in Sapporo und 1976 in Innsbruck an drei Olympischen Winterspielen teil. 1970 und 1971 siegte er über die 50 Kilometer am Holmenkollen in Oslo. 1975 erhielt er die Holmenkollen-Medaille, ehe er ein Jahr später seine aktive Laufbahn beendete.