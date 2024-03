Wittenberg - Über neun Monate vor Weihnachten gibt es in Wittenberg schon ein wenig Weihnachtszauber: In der Jüdenstraße hängt ein Musterexemplar der möglichen neuen Weihnachtsbeleuchtung, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Der Gewerbeverein teste die Beleuchtung in Weiß und Blau noch bis März. So könnten sich die Menschen schon zur Osterzeit auf Weihnachten freuen.