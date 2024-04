Furhberg - In Niedersachsen öffnen die ersten Straßen-Verkaufsbuden für Spargel. „Das geht jetzt in den nächsten Tagen richtig los“, sagte Fred Eickhorst von der Vereinigung der Spargel- und Beerenanbauern. Der Verband eröffnet die Spargelsaison am Donnerstag mit einem Festakt in Fuhrberg in der Nähe von Hannover.

Auf die neue Saison blicken die Bauern demnach optimistisch. Bisher lägen die Verkaufszahlen auf dem Niveau des erfolgreichen Jahres 2020. „Das stimmt uns hoffnungsfroh“, sagte Eickhorst. Gute Nachrichten hat der auch für Verbraucher: Trotz weiter steigender Produktionskosten seien die Preise stabil und würden zum Saisonstart in einem ähnlichen Bereich wie im Vorjahr liegen. Derzeit gelinge es den Landwirten und Landwirtinnen noch, mit den Preisen Gewinne zu erwirtschaften.