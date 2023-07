Hamburg - Die Deutsche Fußball Liga hat am Dienstag die genauen Ansetzungen für die ersten beiden Zweitliga-Spieltage bekannt gegeben. Demnach startet der FC St. Pauli am 29. Juli (Samstag, 13.00 Uhr/Sky) beim 1. FC Kaiserslautern in die neue Saison. Parallel dazu bestreiten Hannover 96 gegen Aufsteiger SV Elversberg und der VfL Osnabrück gegen den Karlsruher SV ihre ersten Punktspiele.

Einen Tag später geht es um 13.30 Uhr (Sky) für Hansa Rostock gegen den 1. FC Nürnberg los, ebenfalls an dem Sonntag treffen Eintracht Braunschweig und Holstein Kiel aufeinander. Schon vorher war bekannt, dass der Hamburger SV am 28. Juli (Freitag, 20.30 Uhr/Sky und Sat.1) die Saison mit dem Topspiel gegen den Bundesliga-Absteiger Schalke 04 eröffnet.

Am zweiten Spieltag tritt Aufsteiger VfL Osnabrück am 4. August (Freitag, 18.30 Uhr/Sky) beim SC Paderborn an. Am Tag darauf ist der FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel gegen die SpVgg Greuther Fürth und Hansa Rostock beim SV Elversberg (alle 13.00 Uhr/Sky) gefordert.

Die drei Sonntag-Spiele (jeweils 13.30 Uhr/Sky) sind alle mit norddeutscher Beteiligung: Der HSV ist beim Karlsruher SC zu Gast, Eintracht Braunschweig beim 1. FC Magdeburg und Hannover 96 beim 1. FC Nürnberg.