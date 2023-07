Magdeburg - Die ersten Erntemeldungen in Sachsen-Anhalt haben die Vorabschätzungen zum Teil deutlich übertroffen. Vor allem im Süden des Bundeslandes seien sehr gute Ergebnisse bei der Wintergerste erzielt worden, teilte der Bauernverband am Dienstag mit. Dort seien es 87 Dezitonnen pro Hektar (dt/ha) gewesen. Geschätzt wurden vorher insgesamt im Land rund 70 dt/ha. Im Norden Sachsen-Anhalts fiel die Ernte den Angaben zufolge allerdings mit 57 dt/ha deutlich schlechter aus. Ein zeitweise kühles Frühjahr und eine langsame Entwicklung der Pflanzen hätten bewirkt, dass die Ernte in diesem Jahr etwas später als in den letzten Jahren begonnen hatte, sagte ein Sprecher des Verbands.