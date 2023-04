Potsdam - Für den Co-Vorsitz bei den Brandenburger Grünen gibt es eine erste Bewerbung: Als Kandidatin für die Nachwahl beim Parteitag am 29. April in Potsdam habe sich Hanna Große Holtrup beworben, bestätigte ein Parteisprecher am Dienstag. Dies sei bislang die einzige Bewerbung für dieses Amt.

Die Potsdamerin arbeitet in der Grünen-Landtagsfraktion als Referentin für den Untersuchungsausschuss zum RBB und Medien. Zuerst hatte der RBB über die Bewerbung berichtet. Die Nachwahl zur Co-Vorsitzenden neben der amtierenden Alexandra Pichl war notwendig geworden, nachdem die damalige Co-Vorsitzende Julia Schmidt nach internen Auseinandersetzungen im Februar zurückgetreten war.

In ihrer Bewerbung spricht Große Holtrup angesichts der Landtagswahl 2024 und der Bundestagswahl im folgenden Jahr von großen Herausforderungen. Die Umstände, die eine Neuwahl des Landesvorsitzes notwendig machten, seien nicht alltäglich „und haben uns erschüttert“, schreibt sie weiter.

Schmidt war im Februar auf Drängen der Parteispitze zurückgetreten. Konkrete Vorfälle, die dazu geführt hatten, wurden nicht genannt. Pichl hatte Schmidt allerdings vorgeworfen, dass sie in den Monaten davor vor allem in eigener Sache unterwegs gewesen sei.