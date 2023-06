Berlin - Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) reist am Sonntag nach Warschau. Die zweitägige Reise in die polnische Hauptstadt ist die erste des Regierungschefs ins Ausland, er amtiert seit gut fünf Wochen. In Warschau will Wegner laut Senatskanzlei mit seinem Amtskollegen, Stadtpräsident Rafał Trzaskowski, sprechen.

Beide nehmen auch an einer Konferenz des Städtenetzwerks „Pakt der Freien Städte“ teil, bei der die Unterstützung der Ukraine im Mittelpunkt stehen soll.

Zum Programm Wegners gehört der Besuch von Unternehmen aus dem Bereich der Digitalisierung. Ziel sei es, die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den beiden Hauptstädten zu intensivieren, so die Senatskanzlei.