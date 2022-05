Erste Anzeichen, dass der Albtraum auf La Palma enden könnte

La Palma/MZ - Es scheint, als habe der Vulkan auf der Ferieninsel La Palma an Kraft verloren. Er faucht nicht mehr so laut. Die Explosionen, die wochenlang Lava und Gestein aus dem Erdinneren schleuderten und kilometerweit die Fensterscheiben wackeln ließen, haben nachgelassen. Die Feuersäulen, die aus dem Krater in den Himmel stiegen, sind kleiner geworden. Kommt das „Biest“, wie die Bewohner den Vulkan im Inselsüden nennen, endlich zur Ruhe?

