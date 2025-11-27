Im nächsten Mai steht wieder die 7-Seen-Wanderung bei Leipzig an. Anmeldungen sind diesmal schon Ende November möglich.

Für einen Teil der Wanderungen kann man sich jetzt schon anmelden. (Symbolbild)

Markkleeberg - Wer im nächsten Mai an der 7-Seen-Wanderung in der Region Leipzig teilnehmen möchte, kann sich für einige Strecken jetzt schon anmelden. Erstmals beginne die Anmeldung für alle ungeführten Touren bereits am 28. November, teilten die Veranstalter mit. Für die geführten Touren beginnt die Frist wie gehabt am 1. Januar 2026.

Vom 8. bis 10. Mai 2026 stehen für die Wanderfans mehr als 70 geführte und ungeführten Touren zur Verfügung. Die Strecken sind zwischen einem und 105 Kilometer lang. Auch Nachtwanderungen und Kombistrecken mit Paddelboards oder Kanus auf den Seen in der ehemaligen Bergbauregion bei Leipzig gehören zum Programm.

Die 7-Seen-Wanderung war 2004 ins Leben gerufen worden. Seither ist das Event beständig gewachsen und zieht inzwischen jährlich rund 6.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an.