Kamenz - In Sachsen leben etwas weniger Menschen als angenommen. Laut ersten Ergebnissen des Zensus 2022 waren es zum Stichtag 15. Mai 2022 rund 4,038 Millionen, wie das Statistische Landesamt in Kamenz am Dienstag mitteilte. Die sogenannte Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011 war bisher von 4,080 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern in Sachsen ausgegangen. Tatsächlich seien es 1,03 Prozent weniger. Die Veränderung liegt damit aber unter dem ermittelten Wert für Deutschland (-1,6 Prozent).

Das Durchschnittsalter der sächsischen Bevölkerung lag am Stichtag bei 46,4 Jahren. Etwa jeder Fünfte war jünger als 18 Jahre, knapp 60 Prozent der Bevölkerung waren in der Altersgruppe 18 bis 66 Jahre und rund ein Viertel hatte bereits das Rentenalter (67 Jahre und älter) erreicht. 1,981 Millionen Männern standen 2,057 Millionen Frauen gegenüber. Der Ausländeranteil betrug 6,3 Prozent.

Neben den Daten zur Bevölkerung liefert der Zensus auch Angaben zum Gebäude- und Wohnungsbestand sowie zu Haushalten, Erwerbstätigkeit und Bildung.