Erfurt - Nach einer Pause bei der Verteilung von Geflüchteten in die Kommunen über die Weihnachtsfeiertage sind die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes weiterhin voll. Das geht aus einer Übersicht des Thüringer Landesverwaltungsamtes hervor.

Demnach waren mit Stand vom Dienstag in der Flüchtlingsunterkunft in Suhl 1345 Menschen untergebracht. Die Einrichtung gilt damit als randvoll - die Kapazitätsgrenze liegt in Suhl aus Brandschutzgründen bei 1400. In Eisenberg waren am Dienstag 126 Menschen untergebracht und in Hermsdorf 519.

Die Zustände in der Unterkunft in Hermsdorf gelten als besonders prekär. Immer wieder kam es in der umgebauten Halle zu Krankheitsausbrüchen, teils verharrten die Menschen dort über Monate, obwohl die Notunterkunft einst nur für eine tageweise Unterbringung gedacht war. Abhilfe soll bald eine neue Unterkunft in Gera schaffen, wo in einer ehemaligen Frauenklinik rund 200 Plätze für Geflüchtete entstehen sollen.