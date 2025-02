Die Närrinnen und Narren in Damme feiern gerne Karneval und das traditionell eine Woche vor den anderen Hochburgen. In diesem Jahr fällt die Bundestagswahl ausgerechnet auf den Umzug.

Damme - Die Bürgerinnen und Bürger in Damme im Landkreis Vechta haben für Sonntag zwei wichtige Termine im Kalender stehen: die Bundestagswahl – und den Karnevalsumzug. Denn in Damme wird traditionellerweise der Straßenkarneval eine Woche vor den üblichen Terminen gefeiert. „Es ist nicht so, dass wir uns diese Terminkollision gewünscht hätten“, sagt Dammes Bürgermeister Mike Otte (CDU).

Es habe im Rathaus nicht zu Begeisterungsstürmen geführt, als der Wahltermin am 23. Februar bekannt wurde, sagt Otte. Denn die Dammer leben für ihren Karneval: Am Umzug nehmen 9.000 Menschen teil. Das ist rund die Hälfte der Einwohnerzahl.

Einige Wahlhelfer können nicht einspringen

So haben sich einige der ehrenamtlichen Wahlhelfer, die bereits bei früheren Wahlen in den Wahllokalen tätig waren, schon früh gemeldet und gesagt, dass sie an diesem Tag nicht zur Verfügung stehen können – „aus bekannten Gründen“, wie Otte erklärt.

Aber zum Glück wird der Straßenkarneval in Damme nicht nur an einem Tag gefeiert, denn auch am Montag gibt es den Umzug am „Dammer Rosenmontag“. Daher hätten sich auch ehrenamtliche Helfer gemeldet, die am Sonntag zur Verfügung stehen.

Dankbar für jeden, der sich gemeldet hat

Er sei dankbar für jeden, der sich gemeldet habe. Auch die Zahl der Wahlbezirke sei von elf auf zehn reduziert worden, damit benötige die Stadt am Sonntag nur 80 statt 88 Wahlhelfer. „Das alles hat ein Stück weit zur Lösung beigetragen“, sagt Otte.

Er werde am Sonntag zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht an dem Umzug teilnehmen können. Neben ihm seien noch zehn weitere Verwaltungsmitarbeiter im Einsatz. Er werde vormittags und nachmittags die Wahllokale abfahren und bei Fragen und Problemen bereitstehen.

Großteil der Wähler nur am Vormittag

Er rechne allerdings damit, dass der Großteil der Wähler nur bis zum Mittag zu den Wahllokalen kommen werde. Um 12.33 Uhr beginnt der Umzug unter dem Titel „Dammer Traditions-Fastnacht“. Diese Erfahrung habe die Stadt bereits 2008 gemacht, als die Landtagswahl auf den Karnevals-Termin fiel.

Allerdings dürfte der Anteil der Briefwähler in Damme in diesem Jahr besonders hoch sein, sagt Otte. Schon Anfang dieser Woche hätten mehr als 43 Prozent der knapp 12.600 Wahlberechtigten Briefwahlanträge gestellt. Auch die Öffnungszeiten des Rathauses seien an den beiden Freitagen vor der Wahl verlängert worden, damit Wählerinnen und Wähler dort ihre Stimme abgeben können.

Wählen im Kostüm erlaubt – aber identifizierbar

Wer kurz vor dem Besuch des Umzugs noch schnell wählen gehen will, darf das auch kostümiert. Allerdings: Die Person müsse identifizierbar sein, sagt Otte. Stark geschminkt als Clown mit roter Nase zur Wahl gehen, das würde wohl schwierig werden.

Aus Sicht der Karnevalisten beeinträchtigt die Bundestagswahl das Karnevalsfeiern nicht, sagt Ralf Ricking, Sprecher der Dammer Carnevalsgesellschaft von 1644. Für diejenigen, die am Sonntag als Ehrenamtler oder Hauptamtliche arbeiten müssen, bestehe die Möglichkeit, an dem Montags-Umzug teilzunehmen.

9.000 Menschen wirken im Umzug mit

An dem Umzug nehmen 200 Wagen teil. Diese Höchstzahl gelte seit einigen Jahren, sagt Ricking. Zusammen mit den Kapellen und anderen Teilnehmern ziehen rund 9.000 Menschen auf dem knapp fünf Kilometer langen Umzug. Es gebe schon seit vielen Jahren ein Sicherheitskonzept, das regelmäßig mit der Polizei angepasst werde. „Da gibt es Gespräche zwischen Polizei und Elferrat“, sagt Ricking.