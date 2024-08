Leipzig - In der noch jungen Clubgeschichte von RB Leipzig könnte Yussuf Poulsen nebenberuflich so etwas wieder Chronist sein. Schließlich hat der Däne 11 der 15 Jahre selbst erlebt und geprägt - von der 3. Liga bis in die Champions League. Mittlerweile ist der 30-Jährige sportlich nicht mehr allererste Wahl, unverzichtbar ist er dennoch.

„Auf Yussi ist immer Verlass“, sagte Trainer Marco Rose. Das meint der 47-Jährige nicht nur mit Bezug auf das Fußballerische, sondern auch auf die menschliche Komponente. „Wir kennen seinen Wert, welches Standing er im Verein, in der Stadt hat. Er ist das Urgestein schlechthin.“

Freundlich statt bissig

Poulsens Spiel prägt eine gewisse Selbstlosigkeit. Der letzte Pass vor einem Tor stellt den dänischen Nationalspieler mindestens genauso zufrieden wie ein eigener Treffer. Dieser Teamgedanke ragt bei Poulsen auch im harten Konkurrenzkampf um die Stammplätze heraus. Statt bissig gegenüber den anderen Stürmern zu sein, geht er auf sie zu, nimmt sie mit, macht sie besser.

So war es in der vergangenen Saison bei Benjamin Sesko. Der hoch veranlagte Slowene tat sich in der Hinrunde schwer, in der Startelf stand meistens Poulsen. In der Rückrunde zog Sesko an der RB-Legende vorbei, schoss elf Tore und wurde europaweit umworben.

„Ein bisschen sein Mentor“

Auslöser dafür war ausgerechnet Poulsen. „Er hat ihn ein ganzes Stück vorangebracht“, sagte Rose. „Über Individual-Coaching, über viele Gespräche. Er war ein bisschen sein Mentor.“

Und nun hat sich Poulsen Neuzugang Antonio Nusa angenommen. Er kümmert sich um den 19-Jährigen, der heute gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf stehen könnte. Beim 4:1-Pokalerfolg bei Rot-Weiss Essen kam Nusa in der 83. Minute von der Bank und schoss eine Minute später sein erstes Tor im RB-Trikot.

Was Rose wichtig ist: Sportlich ist Poulsen längst nicht abgehängt. „Ich sehe Yussi nicht nur als Integrator und Moderator, sondern er ist schon ein wichtiger Faktor für uns“, sagte der Coach. „Wenn er gesund ist, wenn er fit ist, das ist bei Yussi immer wichtig.“ Der gute Draht zu den eingekauften Rohdiamanten ist dabei mindestens genauso wertvoll.