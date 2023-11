Berlin/Potsdam - Dichte Wolkendecken und heitere Abschnitte wechseln sich am Donnerstag in Berlin und Brandenburg ab. Örtlich tritt Regen auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstag mitteilte. Demnach startet der Tag zunächst heiter und trocken. Im Tagesverlauf ziehen von Westen her dichte Wolken auf, dabei regnet es leicht. Die Temperaturen liegen zwischen 13 und 16 Grad. In der Nacht zum Freitag bleibt es stark bewölkt bis bedeckt. Gebietsweise treten Schauer auf, im Verlauf der Nacht zieht der Regen ab. Die Tiefstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad.

Am Freitag halten sich die Wolken zunächst hartnäckig am Himmel, in der Osthälfte Brandenburgs regnet es. Bis zum Mittag ziehen die Schauer ab. In Westbrandenburg bis Berlin lockert die Wolkendecke auf und es wird überwiegend trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 12 Grad. Nachts wird es wechselnd bewölkt und größtenteils regenfrei. Es kühlt auf Werte zwischen 3 und 6 Grad ab.