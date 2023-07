Bad Frankenhausen - Ein technischer Defekt hat im Kyffhäuserkreis zu einem Feuer bei einem Traktor und nach Schätzung der Polizei zu Schäden in Höhe von mehr als 350.000 Euro geführt. Die Flammen der Zugmaschinen griffen auf die angehängte Strohpresse und das Feld über, wie die Polizei am Montag mitteilte. Viele Feuerwehrleute seien am Sonntag in der Nähe von Bad Frankenhausen im Einsatz gewesen, um das Feuer zu löschen. Bauern ackerten zudem ein angrenzendes Feld um und verhinderten demnach, dass sich der Brand weiter ausbreiten konnte.