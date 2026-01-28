Zehn Wochen lang steht der Bahnverkehr zwischen Lüneburg und Hannover vom 1. Mai an still. Ersatzbusse brauchen viel zu lange, monieren Kritiker.

Lüneburg - Die Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Hannover vom 1. Mai bis zum 10. Juli wirft ihre Schatten voraus. Zwischen Lüneburg und Hannover fahren dann keine Züge, auch der Regionalverkehr steht still, wie die Bahn mitteilte. Die geplanten Ersatzbusse brauchen demnach fast zweieinhalb Stunden bis Hannover.

Den Schienenersatzverkehr hat Lüneburgs Bürgermeisterin Claudia Kalisch bei einem Info-Abend der Deutschen Bahn kritisiert. Das zeitintensive Alternativangebot ohne Arbeitsmöglichkeiten und Toiletten sei nicht zumutbar, sagte die Grünen-Politikerin. Es gehe am Bedarf vorbei.

In Absprache mit Lüneburgs Landrat Jens Böther (CDU) arbeitet nach Angaben von Kalisch die Stadt Lüneburg an einem neuen Pendlerportal, das unter www.routenretter.de an den Start gehen soll, um Autopendler Richtung Landeshauptstadt zu vernetzen. Dies berichtete die „Landeszeitung“.

100 Kilometer Schiene und 70 Weichen werden laut Bahn in dem Zeitraum erneuert. Zwischen Lüneburg und Hamburg können weiterhin Züge fahren. Eine Generalsanierung der vielbefahrenen Strecke Hamburg-Hannover ist für 2029 geplant. Die Bahn plant langfristig einen Neubau in groben Zügen entlang der A7. Die Pläne sind wegen hoher Kosten und Bedenken von Naturschützern umstritten.