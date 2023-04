Hannover - In Hannover wird am Sonntagabend (18.00 Uhr) die weltweit wichtigste Industrieschau eröffnet. Neben Kanzler Olaf Scholz und Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger haben sich unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil und der Chef des Verbands der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI), Gunther Kegel, zum Start der Hannover Messe im Kongresszentrum angesagt. Außerdem erwarten die Organisatoren den Präsidenten des diesjährigen Partnerlands Indonesien, Joko Widodo.

Die Messe hatte wegen der Corona-Pandemie 2020 ganz ausfallen müssen, in den beiden letzten Jahren gab es sie nur in einer deutlich verkleinerten Ausgabe. 2023 wollen die rund 4000 angemeldeten Aussteller ihre Neuheiten nun wieder im vollen Format zeigen.

Ein Kernthema sind Technologien für Klimaschutz und die effizientere Nutzung von Energie. Zudem geht es um Künstliche Intelligenz (KI), spezielle Datenräume für besser abgestimmte Prozesse in der Industrie und den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft. Ein weiterer Schwerpunkt sind Recycling-Verfahren. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International kündigte eine Mahnwache vor dem Kongresszentrum an - mit dieser soll die Verletzung der Rechte indigener Völker durch ein Bergbauprojekt in Indonesien kritisiert werden.