Halle (Saale) - Gleich vier Glockenspieler bespielen am heutigen Sonntag (23.4.) Europas größtes Glockenspiel. Mit einem einstündigen Konzert wird um 16.00 Uhr die Glockenspielsaison am Roten Turm in Halle eröffnet. Von da an spielen die Halleschen Glockenspieler bis Oktober jeden Sonntag ein kleines Konzert. Neben klassischen Stücken für Glockenspiele werden nach Angaben der Stadt Halle auch bekannte Frühlingslieder und Songs der deutschen Rockband Rammstein gespielt. In Deutschland gibt es nach Angaben der Deutschen Glockenspielvereinigung derzeit 49 bespielbare Carillons.