RB Leipzig ging mit einem Effizienz-Problem in das Spiel gegen Leverkusen. Nach der Niederlage wird über neue Baustellen geredet.

Leipzig - Nach der ernüchternden Niederlage gegen Bayer Leverkusen will RB Leipzigs Trainer Marco Rose vor allem mental den Hebel ansetzen. „Wir müssen das Gefühl entwickeln, dass es uns reicht. Dass es uns genug weh getan hat, zweimal zu Hause zu verlieren“, sagte der 47-Jährige nach dem 2:3 gegen den Tabellenführer. Erst in der Nachspielzeit hatte Piero Hincapié den Tabellenführer zum Sieg geschossen, Leipzig konnte zwei Führungen nicht einmal für einen Punktgewinn nutzen.

Mit entsprechendem Frustlevel soll am kommenden Samstag beim VfB Stuttgart alles besser werden. Auf dem Papier spielt der Vierte beim Dritten, doch eigentlich treffen zwei Teams in einer kleinen Ergebniskrise aufeinander. Wie Leipzig hat auch der VfB zweimal in diesem Jahr verloren.

Immerhin weiß Rose, wo er neben dem mentalen Bereich ansetzen muss. „Wenn du gegen Leverkusen vier Tore in zwei Spielen schießt und hast null Punkte - bei 14 Gegentoren, die Leverkusen überhaupt bekommen hat -, dann ist etwas schiefgelaufen. Wir waren defensiv nicht gut genug“, sagte der Coach. Vor allem die zwei Gegentore nach Ecken dürften Rose und seine Profis massiv nerven.

Stellvertretend für das Team brachte es Nationalspieler David Raum auf den Punkt. „Ich bin brutal sauer, wie es gelaufen ist. Wir hätten das Spiel gewinnen können und schlagen uns wieder selber“, sagte der Außenverteidiger. Raum selbst sah beim 1:1, das praktisch eine Kopie des Gegentores beim 0:1 gegen Frankfurt war, recht unglücklich aus.

Zweimal ging Leipzig in Führung, die Tore von Xavi Simons und Lois Openda waren äußerst sehenswert. Was den Frust schlicht nur noch größer werden ließ. „Da können wir noch so viele schöne Tore schießen“, meinte Rose und verwies auf das Resultat: „Null Punkte.“

Dreimal nacheinander hat Leipzig nun in der Bundesliga nicht gewonnen. Unter dem Trainer Rose ist das ebenso ein Novum wie eine Niederlage gegen einen Tabellenführer.